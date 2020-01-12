В Одесі за одну добу двічі пограбували музей "Порохова вежа" в парку Шевченка.

Про це повідомив в Facebook його директор Артем Погосенко (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Перший раз грабіжники проникли в краєзнавчий міні-музей 11 січня. Вони вкрали старовинні монети і книги. Артем Погосенко викликав поліцію з собакою. Правоохоронці провели слідчі дії і зайнялися пошуком злодіїв.

А 12 січня сталася ще одна крадіжка. Цього разу з музею винесли не тільки цінні речі, що залишилися, а й розгромили приміщення.

"Вони повернулися. Зламані ще 2 вітрини. Знову вкрадено і знищено експонати. Вони знищать все. Треба думати про охорону", – написав Погосенко.

В Одесі за добу двічі пограбували музей Артем Погосенко / Facebook

В Одесі за добу двічі пограбували музей Артем Погосенко / Facebook

В Одесі за добу двічі пограбували музей Артем Погосенко / Facebook

В Одесі за добу двічі пограбували музей Артем Погосенко / Facebook

В Одесі за добу двічі пограбували музей Артем Погосенко / Facebook

В Одесі за добу двічі пограбували музей Артем Погосенко / Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою на території садового товариства "Хаджибей" поблизу села Єгорівка Роздільнянського району невідомі скоїли розбійний напад на 59-річного громадянина Туреччини.

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