Головна Новини
24 березня • оновлено в 15:36
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

В Одесі ввели жорсткі обмеження на проїзд в міському транспорті: всі подробиці

384
Читати матеріал російською

В Одесі в найближчі 3 дні на громадському транспорті можна буде їздити тільки при наявності службового посвідчення або довідки з місця роботи. Також необхідно буде пред'явити водієві паспорт або водійські права.

Про це повідомляє Думська, з посиланням на одеський департамент транспорту.

Поки що їздити зможуть співробітники всіх підприємств, але незабаром список може скоротитися до стратегічно важливих для міста.

Через три дні мерія випустить єдиний пропуск, тоді посвідчень і довідок не знадобиться.

Кількість трамваїв і тролейбусів залишається незмінною, а число автобусних маршрутів зменшиться. Залишаться такі: 146, 121, 214, 165, 232, 127, 242, 191, 220, 201 (останні два будуть трохи змінені).

Документи поки перевіряють водії, з поліцією йдуть переговори.

Офіційно непрацюючі одесити, діти і пенсіонери послугами громадського транспорту скористатися не зможуть.

В Одесі ввели жорсткі обмеження на проїзд в міському транспорті

В Одесі ввели жорсткі обмеження на проїзд в міському транспорті

РБК-Україна

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі через карантину весь громадський транспорт вирішили перевести на роботу в умовах надзвичайної ситуації. Без особливої потреби городяни не зможуть скористатися послугами трамваїв, тролейбусів і маршруток.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одеса Події

Новини

Топпублікації

Топблоги