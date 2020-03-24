В Одесі ввели жорсткі обмеження на проїзд в міському транспорті: всі подробиці

В Одесі в найближчі 3 дні на громадському транспорті можна буде їздити тільки при наявності службового посвідчення або довідки з місця роботи. Також необхідно буде пред'явити водієві паспорт або водійські права.

Про це повідомляє Думська, з посиланням на одеський департамент транспорту.

Поки що їздити зможуть співробітники всіх підприємств, але незабаром список може скоротитися до стратегічно важливих для міста.

Через три дні мерія випустить єдиний пропуск, тоді посвідчень і довідок не знадобиться.

Кількість трамваїв і тролейбусів залишається незмінною, а число автобусних маршрутів зменшиться. Залишаться такі: 146, 121, 214, 165, 232, 127, 242, 191, 220, 201 (останні два будуть трохи змінені).

Документи поки перевіряють водії, з поліцією йдуть переговори.

Офіційно непрацюючі одесити, діти і пенсіонери послугами громадського транспорту скористатися не зможуть.

В Одесі ввели жорсткі обмеження на проїзд в міському транспорті РБК-Україна

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі через карантину весь громадський транспорт вирішили перевести на роботу в умовах надзвичайної ситуації. Без особливої потреби городяни не зможуть скористатися послугами трамваїв, тролейбусів і маршруток.

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