В Одесі з 12 березня всі школи закривають на карантин. Навчальний процес може бути відновлений тільки після зниження рівня захворюваності дітей на грип і ГРВІ.

Імовірно, карантин триватиме до 3 квітня. Про це в Facebook повідомила директор міського департаменту освіти і науки Олена Буйневіч.

"В Одесі немає підтверджених випадків коронавируса. Але значно зросла кількість дітей, які страждають на ГРВІ та грип. Закрито 223 класу, тому з завтрашнього дня школи закриваються на карантин, орієнтовно на три тижні, але в разі зниження небезпеки можливе відновлення процесу раніше", – написала Буйневіч.

У дошкільних установах вводиться особливий режим роботи. Зокрема, батьків просять по можливості не водити дітей до дитячих садків. Також посилюється контроль стану здоров'я працівників. Ще від них вимагатимуть жорсткого виконання умов протиепідемічного режиму.

В Одесі всі школи закривають на карантин з 12 березня odessa.net.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, В середу, 11 березня, Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні до 3 квітня у зв'язку з епідемією коронавируса Covid-19.

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