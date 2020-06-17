В Одесі біля гіпермаркету впав легкомоторний літак: є загиблий
У середу, 17 червня, в Одесі на території гіпермаркету розбився легкомоторний літак Y1 "Дельфін".
Літак виробництва Одеського авіаційного заводу впав в районі 6 км Овідіопольської дороги, повідомляє пресслужба ГУ НПУ в Одеській області.
"На момент аварії у літаку знаходилися двоє чоловіків. Один з них загинув на місці, інший госпіталізований. Встановлено, що обидва чоловіки – пілоти, 1955 року народження. Літак належить одному з підприємств", – йдеться у повідомленні.
Додамо, що радник глави управління поліції в Одеській області Руслан Форостяк в Facebook повідомив деталі катастрофи.
"В Одесі неприємність, тільки що впав та розбився легкомоторний літак. За попередніми даними з двох осіб, що були на борту один загинув. Літак впав одразу після виконання зльоту на територію гіпермаркету розташованого поруч з летовищем", – повідомив він.
Видання "Думская" пише, що в катастрофі загинув командир повітряного судна, льотчик-випробувач Олег Синиця. Другого пілота Юрія Жуковського у важкому стані доставили в лікарню.
Телеграм-канал "Думська" опублікував розповідь очевидця аварії Олександра Ніколова: "Тільки що прямо переді мною впав легкий літак з двома пілотами, прямо на дорогу. Я сам відключав двигун і живлення. Поліція приїхала через 4-5 хвилин. А тепер про головне – швидкої немає вже 15 хв ... Пишу, а руки трясуться, люди просто на моїх очах помирають, а зробити нічого не можна".
Наразі поліцейські встановлюють причини та обставини НП. Попередньо подію кваліфіковано за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України
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