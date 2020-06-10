В Одесі вночі обвалився житловий будинок. фото

10 червня в 3:09 в Одесі обвалилась частина чотириповерхового будинку за адресою Ясна, 10. Мешканці екстрено евакуйовані.

Як повідомив Telegram-канал Державної служби України з надзвичайних ситуацій, в будинку 1912 року спорудження було 10 квартир. З 37 зареєстрованих мешканців в будівлі на момент аварії перебувало 24 людини. Всіх їх вивезли.

В Одесі вночі обвалився житловий будинок Telegram-канал ГСЧС

Інформація про жертви і постраждалих уточнюється. Частково пошкоджено 4 квартири, в яких проживало 10 осіб. При обваленні була пошкоджена газова труба, місце пориву відразу виявити не вдалося. Через сильний запах газу в повітрі рятувальники не змогли приступити до розбору завалів.

В Одесі вночі обвалився житловий будинок УСІ

ГСЧС поінформувала про притягнення до робіт на місці аварії 33 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі через робіт на будмайданчику обвалився сусідній житловий будинок.