В Одесі влаштували штовханину з поліцією через хлопця без маски. Відео

В Одесі на заправці Sokar в районі станції 3-го фонтану відбулася масова штовханина з поліцією через хлопця без маски.

Як повідомили на Telegram-каналі "Ху**ва Одеса", все почалося з того, що його відмовилися обслуговувати на касі через відсутність на обличчі індивідуального захисного засобу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Копи скрутили хлопця без маски. Скріншот відео

Згодом конфлікт продовжився вже на вулиці. Молодика жорстко скрутили, одягнули наручники і заштовхнули в машину копів.

Друзі хлопця намагалися його відбити і вступили в конфронтацію з поліцейськими. Ті, зі свого боку, відштовхували їх і затримали ще одного чоловіка.

Копи скрутили хлопця без маски. Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч проти 28 серпня в місті Умань Черкаської області трапився конфлікт між місцевими жителями і хасидами, які приїхали зустрічати єврейський Новий рік Рош ха-Шана. На місце події була викликана поліція.