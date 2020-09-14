В Одесі влаштували штовханину з поліцією через хлопця без маски. Відео

В Одесі на заправці Sokar в районі станції 3-го фонтану відбулася масова штовханина з поліцією через хлопця без маски.

Як повідомили на Telegram-каналі "Ху**ва Одеса", все почалося з того, що його відмовилися обслуговувати на касі через відсутність на обличчі індивідуального захисного засобу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Згодом конфлікт продовжився вже на вулиці. Молодика жорстко скрутили, одягнули наручники і заштовхнули в машину копів.

Друзі хлопця намагалися його відбити і вступили в конфронтацію з поліцейськими. Ті, зі свого боку, відштовхували їх і затримали ще одного чоловіка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч проти 28 серпня в місті Умань Черкаської області трапився конфлікт між місцевими жителями і хасидами, які приїхали зустрічати єврейський Новий рік Рош ха-Шана. На місце події була викликана поліція.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!