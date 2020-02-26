В Одесі необхідне будівництво нової дамби Хаджибейського лиману. Стара споруда в будь-який момент може зруйнуватися.

В такому випадку буде затоплена територія, на якій живуть близько 30 тисяч людей. Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, про це стало відомо в ході виїзної наради за участю керівництва Одеси, а також інженерів-гідротехніків (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

В даний час, вода в Хаджибейському лимані перевищує допустимий рівень на 2,5 метра. З 2003 року дамба знаходиться в аварійному стані. А недавній ураган "Юлія" зруйнував частину конструкції.

"Якби такий вітер протримався два або три дні, то я думаю дамби вже не було б. І сьогодні перше що треба зробити – для початку, в черговий раз залатати дірки. Необхідно запобігти подальшому руйнуванню. Друге – шукати кошти і будувати автоматичний аварійний скид води. Ну і третє - будь-яке зміцнення цієї споруди не може дати гарантію на її тривалу експлуатацію. А враховуючи, що поруч мільйонне місто, такі споруди повинні бути розраховані на експлуатацію не менше 100 років. Тому, необхідно будувати нову Хаджибейську дамбу", – розповів інженер-гідротехнік Олег Чижик.

Він зазначив, що в ситуації якщо раптом, дамба зруйнується можуть постраждати близько 30 тисяч людей. За словами мера Одеси Геннадія Труханова, будівництво дамби, це проблемне питання важливе в цілому для Одеського регіону.

"Ця споруда ніде не стоїть на балансі і відповідальних за нєї немає. Місто не потягне своїм бюджетом такі роботи, в тому числі, проектування. Тому, ми маємо намір звертатися в підрозділи ДСНС і в обласну комісію з надзвичайних ситуацій, а також в кабінет міністрів. Ми ж зараз визначимо головні завдання. В першу чергу це проектування", – заявив Геннадій Труханов.

Він також нагадав, що раніше з бюджету області було виділено 40 млн грн на ремонт 900 метрів аварійної ділянки дамби. Але це була лише тимчасова міра.

В Одесі вирішують, що робити з дамбою, яка загрожує тисячам осіб

В Одесі вирішують, що робити з дамбою, яка загрожує тисячам осіб

В Одесі вирішують, що робити з дамбою, яка загрожує тисячам осіб

В Одесі вирішують, що робити з дамбою, яка загрожує тисячам осіб

В Одесі вирішують, що робити з дамбою, яка загрожує тисячам осіб

В Одесі вирішують, що робити з дамбою, яка загрожує тисячам осіб

В Одесі вирішують, що робити з дамбою, яка загрожує тисячам осіб

В Одесі вирішують, що робити з дамбою, яка загрожує тисячам осіб

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, ураган "Юлія", який пронісся по Україні, в тому числі по Одесі, 24 лютого, розмив Хаджибейського дамбу, поставивши під загрозу тисячі людей. Під час перевірки фахівці знайшли одну ополонку величиною 10 метрів і другу – розміром з метр.

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