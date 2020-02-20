В Одесі відзвітували про виплати жертвам смертельної пожежі в коледжі

У мерії Одеси надали звіт про надання допомоги сім'ям загиблих і постраждалих під час пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це повідомили в прес-службі Одеської міськради.

З ініціативи представників підприємств, комерційних структур і приватних осіб, які виявили бажання надати допомогу, одеською мерією проводився збір коштів до спеціального фонду міської ради. Станом на 19 лютого 2020 року туди надійшло 1 351 141,57 грн.

В кінці 2019 року згідно з розпорядженням мера Геннадія Труханова від 19.12.2019 року за рахунок зазначених коштів сім'ям загиблих і особам, які постраждали в результаті пожежі, була надана матеріальна допомога в загальній сумі 890 тис. грн.

Зокрема:

- 8 сім'ям загиблих - по 50 тис. грн на одну сім'ю;

- 31 постраждалій особі - від 10 до 30 тис. Грн в залежності від стану тяжкості ушкоджень.

19 лютого 2020 року департаментом фінансів Одеської міської ради перераховано 400 тис. Грн для надання матеріальної допомоги 8-ми сім'ям загиблих у розмірі 50 тис. Грн на одну сім'ю.

Крім того, в 2019 році за рахунок коштів бюджету м.Одеси надано одноразову матеріальну допомогу сім'ям загиблих і постраждалим в результаті пожежі (розпорядження Одеського міського голови від 10.12.2019 року № 1179) на загальну суму 3 млн 490 тис. Грн.

В тому числі:

- 15-ти сім'ям загиблих у розмірі 120 тис. грн на одну сім'ю з урахуванням вартості ритуальних послуг, яка перерахована виконавцям послуг, на загальну суму 1 млн 800 тис. грн;

- сім'ї загиблого співробітника управління ДСНС - 130 тис. Грн;

- 32-м особам, які постраждали в результаті пожежі, в залежності від стану тяжкості ушкоджень:

- легкий стан - 4-м особам в розмірі 20 тис. грн на одну людину на загальну суму 80 тис. грн;

- середній стан - 19-ти особам в розмірі 40 тис. грн на одну людину на загальну суму 760 тис. грн;

- важкий стан - 9-ти особам в розмірі 80 тис. грн на одну людину на загальну суму 720 тис. грн.

В Одесі відзвітували про виплати жертвам смертельного пожежі в коледжі Odessa.online

В Одесі відзвітували про виплати жертвам смертельного пожежі в коледжі Odessa.online

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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