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18 грудня • оновлено в 15:49
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В Одесі відпустили терориста, який підірвав будівлю СБУ: що трапилося

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В Одесі Приморський районний суд відпустив терориста, який 27 вересня 2015 року підірвав будівлю обласного управління СБУ на вулиці Єврейській.

За матеріалами слідства, обвинувачений разом із іншими членами терористичного угрупування кинув саморобний вибуховий пристрій у двері управління. Про це повідомляє "Пушкінська" з посиланням на судовий реєстр.

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В результаті було пошкоджено будівлю та два автомобілі, припарковані неподалік. З людей, на щастя, тоді ніхто не постраждав. Сума збитку від вибуху склала 420 тис. грн.

Чоловіка затримали і засудили до 8 років і 2 місяців позбавлення волі за статтями "Створення терористичної угруповання" і "Теракт"

Однак оскільки термін відбування покарання порахували за "законом Савченко" з часу затримання 20 жовтня 2015 року, обвинуваченого відпустили прямо в залі суду.

В Одесі відпустили терориста, який підірвав будівлю СБУ

В Одесі відпустили терориста, який підірвав будівлю СБУ

Одеса-медіа

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в білоруському Вітебську суд вперше виніс вирок громадянину Білорусі, який воював на Донбасі на стороні терористів "ДНР".

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси тероризм
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