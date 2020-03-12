В Одесі 12 березня біля готелю "Брістоль", де має відбутися конференція партії "Опозиційна платформа – За життя" сталися зіткнення між двома групами молодих людей. Одні прийшли протестувати проти приїзду лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука, Вадима Рабиновича і Юрія Бойка. Інші не давали активістам проникнути в готель і перешкодити проведенню з'їзду.

Про це повідомили "Думська" і "Редакція" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Одеські патріоти заявили, що не дозволять влаштовувати конференцію "друзям Путіна", які нещодавно їздили до нього на зустріч до Москви. Почалися сутички, в хід пішов навіть сльозогінний газ. В результаті поліція заспокоїла протиборчі сторони.

За інформацією ЗМІ, Медведчук, Рабинович і Бойко поки не приїхали в готель "Брістоль".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя", нардеп Віктор Медведчук відправився в Кремль на зустріч з президентом країни-агресора Росії Володимиром Путіним.

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