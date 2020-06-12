В Одесі відбулася перестрілка і спалили авто адвоката: з'явилося відео НП

З'явилися нові подробиці і відеоінциденту зі стріляниною і підпалом, який стався в четвер, 11 червня, в центрі Одеси.

Як повідомило одеське видання "Думська", в провулку Катаєва близько 16:00 були чутні звуки стрілянини. Підпалили іномарку (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

За словами очевидців, кілька людей у камуфляжній формі облили автомобіль Mercedes-Benz S 500е і підпалили його. Тут же відбулася перестрілка. Трохи пізніше приїхали пожежники, які загасили вогонь.

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За даними видання, автомобіль належить відомому одеському адвокату, колишньому керівнику юрдепартаменту мерії Максиму Болдину.

Він підтвердив, що постраждала машина його сім'ї і зробив припущення про причини підпалу.

"Машина "Мерседес" 2008 року належить моїй мамі, але їжджу на ній я. Підпалили прямо під офісом, поліція вже затримала підозрюваного. Це однозначно спроба мене залякати. Але з якого саме приводу, поки прокоментувати не можу, це з'ясує слідство" – сказав Болдін.

В Одесі відбулася перестрілка і спалили авто адвоката: УСІ

В Одесі відбулася перестрілка і спалили авто адвоката: УСІ

В Одесі відбулася перестрілка і спалили авто адвоката: УСІ

В Одесі відбулася перестрілка і спалили авто адвоката: УСІ

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