В Одесі від COVID-19 померла туристка

В Одесі від ускладнень COVID-19 померла туристка з Прикарпаття.

В одній із одеських лікарень від коронавірусної інфекції померла 44-річна туристка з Івано-Франківська.

За словами медиків, у жінки були супутні захворювання, що стало причиною складнішого перебігу COVID-19. Про це повідомляє ТСН.

Відомо, що в Одесу франківчанка приїхала на відпочинок, а незабаром відчула погіршення самопочуття. У вкрай важкому стані, зокрема, з набряком легенів її госпіталізували, і вже в лікарні діагностували коронавірус.

Зазначається, що ситуацію посилили хронічні хвороби й надмірна вага пацієнтки.

"Діагноз: коронавірусна інфекція, двостороння пневмонія, ожиріння третього ступеня – майже 200 кілограмів. Інші важкі супутні захворювання", – пояснила глава департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Олена Якименко.

Тепер фахівці з'ясовують, де саме зупинялася на відпочинок жінка і з ким контактувала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних захворювань 28 липня померла медсестра, в якої діагностували коронавірус. Про симптоми вона нікому не говорила і водночас ходила на роботу.