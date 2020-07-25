В Одесі ватажка небезпечної банди викрадачів випустили з-під варти

В Одесі під домашній арешт відпустили підозрюваного лідера банди Магомеда Айдамірова, обвинуваченого у викраденнях людей і вимаганні грошей за їх звільнення.

Рішення 24 липня ухвалив Київський районний суд Одеси, передає "Страна". Разом з Айдаміровим у залі суду були звільнені ще троє ймовірних учасників банди. Це Халід Абаза, Юрій Поляков і Євген Клименко.

Як пише видання, в банду нібито входили націонал-радикали, а також чеченці, частина з яких раніше служила в спецпідрозділах Чеченської республіки.

Фігурантів справи відпустили при тій обставині, що постраждалі – викрадені підприємці – вже три роки знаходяться під державною охороною, оскільки їм неодноразово надсилали погрози.

Підозрюваних затримали в Одесі в 2018 році. Ще четверо учасників банди перебувають у міждержавному розшуку.

Серед викрадених бандою – 61-річний одеський підприємець Юрій Ю., засновник місцевої будівельної фірми "Обрій". Викрадачі вимагали від нього 250 тисяч доларів, а потім знизили суму до 200 тисяч. Одесит просидів у полоні бандитів 48 діб.

Відомо, що громадянин Росії Магомед Айдаміров є племінником кримінального авторитета Султана Айдамірова, банда якого діяла в Одесі на початку 2000-х.

До складу банди входило 15 осіб. Із 2015 до 2017 року зловмисники викрали понад десяток осіб. Під час обшуків у Айдамірова та його ймовірних спільників знайшли велику кількість зброї та вибухівки.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Служба безпеки України затримала в Одесі членів міжетнічного угруповання, яке намагалося викрасти місцевого бізнесмена. Керував нею злодій у законі на прізвисько "Лоту Гулі".