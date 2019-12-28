У супермаркеті Одеси зі стелі полився окріп: відео гарячого "водоспаду"

В Одесі в магазині "Сільпо" на Корольова, 44, прямо зі стелі потік окріп.

Про це повідомили в telegram-каналі xydessa (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На відео перелякані покупці відходять від потоку гарячої води, яка ллється зверху на підлогу.

"Весь персонал відпустили додому. Швидше за все, магазин також закриється на якийсь час", – відзначили користувачі мережі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одеському торгово-розважальному центрі "Скайпарк" 26 грудня дитина отримав страшну травму. Стрибаючи на батуті, 12-річний хлопчик зламав хребет.

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