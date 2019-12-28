Головна Новини
28 грудня • оновлено в 20:46
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

У супермаркеті Одеси зі стелі полився окріп: відео гарячого "водоспаду"

1.3т
Читати матеріал російською

В Одесі в магазині "Сільпо" на Корольова, 44, прямо зі стелі потік окріп.

Про це повідомили в telegram-каналі xydessa (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Новини
Зламав хребет: на атракціоні в Одесі трапилася страшна НП з дитиною

На відео перелякані покупці відходять від потоку гарячої води, яка ллється зверху на підлогу.

"Весь персонал відпустили додому. Швидше за все, магазин також закриється на якийсь час", – відзначили користувачі мережі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одеському торгово-розважальному центрі "Скайпарк" 26 грудня дитина отримав страшну травму. Стрибаючи на батуті, 12-річний хлопчик зламав хребет.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
5
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги