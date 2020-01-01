В Одесі в новорічну ніч влаштували погоню зі стріляниною: відеофакт

В Одесі в ніч на 1 січня на перетині Італійського бульвару з вулицею Канатною сталася погоня зі стріляниною.

Так, як пишуть "Факти" з посиланням на інформовані джерела, приблизно о 02:00 в центрі міста кілька людей неслов'янської зовнішності вирішили розважитися. (Щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки)

Погоня зі стріляниною в Одесі Скріншот з відео

Вони мчали з величезною швидкістю, втікаючи від переслідуючих їх патрульних. Поліцейські були змушені стріляти по колесах. Тільки після цього зловмисників вдалося затримати.

На щастя, завдяки щасливому випадку обійшлося без жертв і потерпілих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Нікополі Дніпропетровської області в новорічну ніч жорстоко побили медиків швидкої допомоги.

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