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22 грудня • оновлено в 11:12
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В Одесі в квартирі пролунав вибух: що відомо

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В Одесі на вулиці Архітекторській 21 грудня на восьмому поверсі 9-поверхового будинку на кухні вибухнув самогонний апарат.

Пожежі не було. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Одеській області (щоб подивитися фото, дскрольте сторінку до кінця).

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Господар і господиня квартири в результаті вибуху отримали опіки. Їх доставили в лікарню.

В Одесі в квартирі пролунав вибух

В Одесі в квартирі пролунав вибух

od.dsns.gov.ua

В Одесі в квартирі пролунав вибух

В Одесі в квартирі пролунав вибух

od.dsns.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі у Вузькому провулку вранці 19 грудня загорівся двоповерховий приватний будинок. Господар загинув.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси вибух
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