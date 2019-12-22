В Одесі в квартирі пролунав вибух: що відомо

В Одесі на вулиці Архітекторській 21 грудня на восьмому поверсі 9-поверхового будинку на кухні вибухнув самогонний апарат.

Пожежі не було. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Одеській області (щоб подивитися фото, дскрольте сторінку до кінця).

Господар і господиня квартири в результаті вибуху отримали опіки. Їх доставили в лікарню.

В Одесі в квартирі пролунав вибух od.dsns.gov.ua

В Одесі в квартирі пролунав вибух od.dsns.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі у Вузькому провулку вранці 19 грудня загорівся двоповерховий приватний будинок. Господар загинув.

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