В Одесі транспорт буде працювати в умовах НС. Відео

В Одесі через карантин весь громадський транспорт вирішили перевести на роботу в умовах надзвичайної ситуації. Без особливої потреби городяни не зможуть скористатися послугами трамваїв, тролейбусів і маршруток.

Про це у відеозверненні в Facebook повідомив мер Одеси Геннадій Труханов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми хотіли зробити так, щоб без шокової терапії впорядкувати пасажироперевезення. Звернулися до людей похилого віку, до пільгових категорій, щоб вони по можливості не користувалися міським транспортом, так як введені певні обмеження по кількості знаходяться в вагонах, не більше 10 осіб. На жаль, цей захід і наше звернення залишилися без належної уваги. Ми прийняли рішення про те, що весь пасажирський транспорт, міськелектротранс, приватних перевізників переводимо в режим роботи спеціального транспорту. в першу чергу транспорт буд ет перевозити тих людей, які прямують до місця роботи, до тих підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста ", – сказав Труханов.

Він не уточнив з якої дати, як буде працювати цей механізм і чи скасують пільги на проїзд в громадському транспорті. Всі подробиці в прес-службі мерії пообіцяли повідомити на брифінгу, який розпочнеться 24 березня о 13.00.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Одесі поки не скасовуватимуть пільги на проїзд в громадському транспорті. Це мали намір зробити через загрозу спалаху коронавируса.

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