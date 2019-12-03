Була вся в крові: в Одесі трамвай збив жінку і поїхав. Відео

В Одесі на Миколаївській дорозі 3 грудня трамвай №7 збив літню жінку, після чого вона впала на рейки.

Водій не зупинився і поїхав. Жінку забрала швидка. Про це повідомили у Патрульній поліції Одеської області (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За інформацією telegram-каналу xydessa, який посилається на очевидців, постраждала була вся у крові.

Водночас у КП "Одесміськелектротранс" кореспонденту OBOZREVATEL повідомили, що жінка хотіла наздогнати вагон, що саме від'їздив, вдарилася об нього і впала.

В Одесі трамвай збив жінку xydessa/telegram (скріншот)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 12 листопада трамвай з пасажирами маршруту №13 в районі житлового масиву "Шкільний" зійшов з рейок і врізався в електроопору.

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