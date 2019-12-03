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3 грудня • оновлено в 14:11
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Була вся в крові: в Одесі трамвай збив жінку і поїхав. Відео

1.2т
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В Одесі на Миколаївській дорозі 3 грудня трамвай №7 збив літню жінку, після чого вона впала на рейки.

Водій не зупинився і поїхав. Жінку забрала швидка. Про це повідомили у Патрульній поліції Одеської області (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

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За інформацією telegram-каналу xydessa, який посилається на очевидців, постраждала була вся у крові.

Водночас у КП "Одесміськелектротранс" кореспонденту OBOZREVATEL повідомили, що жінка хотіла наздогнати вагон, що саме від'їздив, вдарилася об нього і впала.

В Одесі трамвай збив жінку

В Одесі трамвай збив жінку

xydessa/telegram (скріншот)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 12 листопада трамвай з пасажирами маршруту №13 в районі житлового масиву "Шкільний" зійшов з рейок і врізався в електроопору.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси ДТП трамвай
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Юг Руси
Юг Руси
А xyли - Укроина ....
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