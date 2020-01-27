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27 січня • оновлено в 16:45
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В Одесі терміново закривають школи через грип: названо дату

1.1т
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В Одесі 28 січня на карантин закривають усі школи. Це пов'язано з перевищенням епідпорогу по захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей.

Про це повідомив віце-мер Одеси Павло Вугельман після засідання спеціальної комісії.

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Вимушені канікули триватимуть як мінімум два тижні.

"Хочу відзначити, що це превентивний захід і ми будемо продовжувати стежити за рівнем захворюваності", – написав Павло Вугельман на своїй сторінці в Facebook.

Дитячі садки поки не закривають. Про це в Facebook повідомила директор Одеського департаменту освіти Олена Буйневіч. За її словами карантин в дошкільних установах буде введений, якщо захворіють понад 20% дітей.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, gока по Китаю шириться небезпечний коронавірус 2019 nCoV, в Україні зростає кількість хворих на грип та застуду. Офіційно повідомляється про 9 летальні випадки, а мільйони людей звернулися за допомогою до лікарів.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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