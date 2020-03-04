Двох інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення державної влади і порушення територіальної цілісності України, СБУ виявила в Одесі та Запоріжжі.

За даними слідства, вони регулярно розміщували деструктивні матеріали на своїх сторінках в російських соцмережах. Про це повідомили в пресслужбі СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Агітатори закликали до повалення конституційного ладу, пропагували ідеї насильницької федералізації і виходу південних областей зі складу України. Також вони підтримували ідею створення так званої "Новоросії".

Як контент вони використовували матеріали з пропагандистських інтернет-видань країни-агресора і сайтів бойовиків псевдореспублік "ЛНР" і "ДНР".

Під час обшуків у фігурантів справи оперативники виявили докази, що підтверджують їх протиправну діяльність – гаджети і комп'ютери із забороненими матеріалами.

Одеситу оголосили про підозру за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу або захоплення державної влади). Вона передбачає до 10 років в'язниці.

Дії жителя Запоріжжя кваліфікували за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України). Покарання за цю статтю – до 3 років ув'язнення.

В Одесі та Запоріжжі СБУ спіймала фанатів "Новоросії" ssu.gov.ua/ua

В Одесі та Запоріжжі СБУ спіймала фанатів "Новоросії" ssu.gov.ua/ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Приморський суд Одеси відправив під домашній арешт викладача училища мистецтв і культури імені Данькевича. Його підозрюють в закликах відокремити південні регіони країни від України.

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