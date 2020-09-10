В Одесі та області закінчилися всі експрес-тести на коронавірус

В Одеській області закінчилися тести на виявлення коронавірусу. Через це підтвердити діагнози медики тепер не можуть.

Про це розповів представник Лабораторного центру МОЗ України на Одещині Сергій Дементьєв, передає ТСН. Він підкреслив, що це загальнонаціональна проблема.

За словами фахівця, станом на ранок 10 вересня в Одесі та області зареєстровано 41 випадок інфікування COVID-19. І така статистика пов'язана не зі спадом хвороби, а з відсутністю тест-систем і реагентів.

Дементьєв пояснив, що навіть той 41 випадок підтверджували у приватних лабораторіях. Тоді як у державних лаборантам немає на чому працювати.

"Гроші на тест-системи та реагенти є, але постачальники не можуть у достатньому обсязі надати необхідне, це загальнонаціональна проблема", – сказав він.

Зауважимо, що згідно з даними РНБО, за останню добу в Одеській області підтвердили 47 випадків інфікування COVID-19, від ускладнень хвороби померли дві людини, а 39 одужали. Загалом в області зафіксовано 8874 зараження коронавірусом, з них 6628 – активні хворі.

Ситуація із COVID-19 на Одещині. РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській обласній державній адміністрації наполягли на посиленні карантину в регіоні через поширення коронавірусу. Зокрема, влада звернулася до комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для повернення "квітневого" карантину.