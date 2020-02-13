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13 лютого • оновлено в 14:49
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В Одесі сварка в магазині переросла в криваву різанину. Фото 18+

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В Одесі сварка двох чоловіків в магазині переросла в різанину на очах касира.

Правоохоронці виявили на підлозі в магазині 45-річного потерпілого. Він отримав ножові поранення в область сідниць. Йому надали першу допомогу, а потім госпіталізували, повідомили у відділі комунікації ГУНП в Одеській області.

В Одесі сварка в магазині переросла в різанину

В Одесі сварка в магазині переросла в різанину

mir24.tv

Причина конфлікту невідома.

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"П*здуй додому й там говори!" В магазині Одеси трапився скандал через українську мову

33-річного нападника затримали на місці. Там же знайшли і знаряддя злочину – ніж.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України ("Умисне легке тілесне ушкодження").

В Одесі сварка в магазині переросла в різанину

В Одесі сварка в магазині переросла в різанину

7 канал

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в таксі Одеси сталася кривава НП.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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