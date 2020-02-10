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11 лютого • оновлено в 03:38
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В Одесі стіна новобудови впала на популярний готель: ексклюзивні фото та відео НП

4.1т
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В Одесі на пляжі "Ланжерон" 10 лютого впала стіна новобудови. Надзвичайна подія сталася неподалік від дельфінарію "Немо".

Про це OBOZREVATEL повідомили очевидці (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

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За попередніми даними, в результаті обвалу стіни біля готелю M1 Club Hotel ніхто не постраждав. Камені, які впали, розбирали співробітники готелю. Наше джерело називає причиною обвалу сильний вітер.

В Одесі стіна новобудови звалилася на популярний готель

В Одесі стіна новобудови звалилася на популярний готель

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі вночі 10 лютого 20 автомобілів згоріли дотла в масштабній пожежі на штрафмайданчику поліції.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Пля, ну это пипец. Даже здание построить не могут. Куда вам там космические корабли то строить...
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5
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
в тумані Їжачок, Тот дом был построен в 1990 году и oбрушение произошло из-за в3рывa бытового газa, если не ошибаюсь, нaмеренного. А у вас новостройкa рухнулa от ветра!
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1
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
И снова проходил мимо, Не надо про космос. В Ижевске частично обвалился девятиэтажный жилой дом. Об этом сообщают Аргументы и Факты. Дом расположен на улице 10 лет Октября. В нем обвалились перекрытия с 1 по 9 этаж. На место происшествия выехали экстренные службы города. Ведется спасательная операция. По словам спасателей, в результате происшествия есть пострадавшие. Их количество уточняется. 10.11 05:29 MIGnews.com
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0
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ветром сдуло! Хороша новостройка!
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6
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2 из 4 ответов | показать все
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Гоша Злой, согласна, на польских грядках вам куда веселее!
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Гоша Злой
Гоша Злой
Кристина Стефанова, твоя Рига - дыра дырой...) и скукотище.....
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Соломенный домик Ниф-Нифа? :-))))) Волк дунул - и усэ? :-))))
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5
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Иванова Елена, чему, мадам кугутесса? :-)))) Криворуким рукопопым рогулям-будивэльныкам? :-))) У меня на ремонте квартиры один такой в бригаде был - ему самые простые и самые грязные работы поручали. :-)))
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2
0
Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Трубицын Александр, Там был ещё четвёртый поросенок хох ол, который от своей лени вообще ничего не строил и звали его Нах-Нах
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4
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