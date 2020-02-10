В Одесі стіна новобудови впала на популярний готель: ексклюзивні фото та відео НП

В Одесі на пляжі "Ланжерон" 10 лютого впала стіна новобудови. Надзвичайна подія сталася неподалік від дельфінарію "Немо".

Про це OBOZREVATEL повідомили очевидці (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За попередніми даними, в результаті обвалу стіни біля готелю M1 Club Hotel ніхто не постраждав. Камені, які впали, розбирали співробітники готелю. Наше джерело називає причиною обвалу сильний вітер.

В Одесі стіна новобудови звалилася на популярний готель

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі вночі 10 лютого 20 автомобілів згоріли дотла в масштабній пожежі на штрафмайданчику поліції.

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