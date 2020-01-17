В Одесі стався скандал через знущання над ув'язненими

В Одеському СІЗО незаконно тримали в карцері трьох ув'язнених. Відносно співробітників установи почали службову перевірку.

Про це повідомили в прокуратурі Одеської області, заступник керівника якої Олександр Луняченко побував в слідчому ізоляторі і поспілкувався з ув'язненими.

Луняченко здійснив в СІЗО особистий прийом 4 громадян. Після розмови з прокурором трьох з них перевели з карцеру в звичайні камери.

Нагадаємо, що в Одеському СІЗО після того як ув'язнений Василь Чемеріз вбив і розчленував співробітницю ізолятора Олену Порошенко, відбулося масове побиття арештантів. Тоді керівництво установи було відсторонено від роботи і там пройшли численні перевірки. Також в 2019 році Служба безпеки України викрила керівництво Одеського слідчого ізолятора в систематичному хабарництві.

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Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі повідомлено про підозру двом поліцейським, яких звинувачують у побитті затриманого. Після екзекуції в райвідділі у нього стався розрив нирки.

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