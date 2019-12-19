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19 грудня • оновлено в 13:13
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В Одесі трапилася смертельна трагедія на будівництві: подробиці

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В Одесі на будівництві на вулиці Сонячній, 19, грудня загинув 28-річний робітник.

Тіло чоловіка виявили його колеги. Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області.

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На місці працювала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що загиблий впав із висоти.

В Одесі трапилася трагедія на будівництві

В Одесі трапилася трагедія на будівництві

Odessa.online (Ілюстрація)

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на незаконному будівництві впав баштовий кран і завдав смертельних травм робітнику.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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