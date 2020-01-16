В Одесі сталася пожежа в елітному житловому комплексі. Фото і відео

В Одесі в елітному житловому комплексі "Білий парус" на вулиці Літературній 16 січня сталася пожежа. Горіла квартира на 12 поверсі.

Про це повідомляє Odessa.online (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

На місце прибули рятувальники, які евакуювали мешканців сусідніх квартир. В результаті НП ніхто не постраждав. Пожежу швидко загасили. Причина загоряння встановлюється.

В Одесі сталася пожежа в елітному житловому комплексі odessa.online

В Одесі сталася пожежа в елітному житловому комплексі odessa.online

В Одесі сталася пожежа в елітному житловому комплексі odessa.online

В Одесі сталася пожежа в елітному житловому комплексі odessa.online

В Одесі сталася пожежа в елітному житловому комплексі odessa.online

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою в Чорноморську 15 січня сталася пожежа в квартирі на третьому поверсі житлового будинку. Рятувальники загасили полум'я за півгодини. Пожежні виявили на згарищі тіло господаря квартири.

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