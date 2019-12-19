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19 грудня • оновлено в 16:15
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В Одесі трапилася нова пожежа: є жертва. Фото

1.1т
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В Одесі у Вузькому провулку вранці 19 грудня загорівся двоповерховий приватний будинок.

Коли приїхали рятувальники, площа пожежі складала вже 60 кв. м. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Вогонь загасили приблизно за годину. На згарищі пожежники знайшли тіло 65-річного господаря оселі. Причина НП встановлюється.

В Одесі трапилася нова пожежа: є жертва

В Одесі трапилася нова пожежа: є жертва

od.dsns.gov.ua

В Одесі трапилася нова пожежа: є жертва

В Одесі трапилася нова пожежа: є жертва

od.dsns.gov.ua

В Одесі трапилася нова пожежа: є жертва

В Одесі трапилася нова пожежа: є жертва

od.dsns.gov.ua

В Одесі трапилася нова пожежа: є жертва

В Одесі трапилася нова пожежа: є жертва

od.dsns.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на вулиці Базовій, 16, це район ринку "7 кілометр", трапилася пожежа біля складів "Нової пошти".

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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