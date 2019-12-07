В Одесі сталася моторошна ДТП: є жертви і постраждалі. Фото

В Одесі на перехресті вулиці Грушевського та Ленінградського шосе 45-річний водій Mitsybishi L 200 на повній швидкості "наздогнав" вантажівку DAF, яка зупинилася на червоний сигнал світлофора.

Про це повідомили в пресслужбі Патрульної поліції в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

В результаті зіткнення водій пікапа загинув на місці, троє пасажирів доставлені в лікарню.

Поліція з'ясовує всі обставини ДТП.

В Одесі сталася страшна ДТП: є жертви і постраждалі Патрульна поліція Одеської області

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в Одесі легковий автомобіль збив двох жінок, одна з яких загинула. Аварія трапилася ввечері на неосвітленій дорозі.

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