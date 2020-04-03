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3 квітня • оновлено в 12:18
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В Одесі спалили машину проукраїнського активіста. Фото

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В Одесі на вулиці Успенській вночі 3 квітня згорів автомобіль Mercedes одеського активіста Дем'яна Ганула. Машина сильно пошкоджена.

Про це він сам повідомив в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Сьогодні вночі мені спалили автомобіль. Пов'язую це з моєї громадською діяльністю. Зараз перевіряю підозрюваних, ввечері напишу детально, хто це може бути", – написав Ганул.

Як повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області, поліція встановлює осіб, які можуть бути причетні до події. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, В Одесі через наліпки з радянським диктатором Йосипом Сталіним на авто сталася масова бійка зі стріляниною.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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