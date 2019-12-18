В Одесі спалахнула пожежа біля складів "Нової пошти": перше відео з місця НП

В Одесі на вулиці Базовій, 16, це район ринку "7 кілометр", сталася пожежа біля складів "Нової пошти".

Про це повідомив telegram-канал "Підслухано Одеса". На опублікованому відео можна побачити, як з ангара валять клуби густого диму (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як повідомили Odessa.online в прес-службі ГУ ДСНС в Одеській області, на місце вже приїхали пожежники, які приступили до гасіння складів.

В Одесі спалахнула пожежа біля складів "Нової пошти" Підслухати Одеса (скріншот)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 14 грудня завершилася операція з ліквідації наслідків пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулиці Троїцької.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!