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18 грудня • оновлено в 14:46
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В Одесі спалахнула пожежа біля складів "Нової пошти": перше відео з місця НП

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В Одесі на вулиці Базовій, 16, це район ринку "7 кілометр", сталася пожежа біля складів "Нової пошти".

Про це повідомив telegram-канал "Підслухано Одеса". На опублікованому відео можна побачити, як з ангара валять клуби густого диму (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

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Здавалося, усе розвалилося: рятувальник розповів страшні деталі пожежі в коледжі Одеси

Як повідомили Odessa.online в прес-службі ГУ ДСНС в Одеській області, на місце вже приїхали пожежники, які приступили до гасіння складів.

В Одесі спалахнула пожежа біля складів "Нової пошти"

В Одесі спалахнула пожежа біля складів "Нової пошти"

Підслухати Одеса (скріншот)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 14 грудня завершилася операція з ліквідації наслідків пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулиці Троїцької.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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