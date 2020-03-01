В Одесі горів черговий пам'ятник архітектури. У ніч на 1 березня в центрі міста спалахнула пожежа в багатоповерховому будинку на вулиці Грецькій, 20.

З палаючого будинку рятувальники евакуювали 12 мешканців, а ще 30 осіб змогли вибратися самостійно, повідомили в прес-службі управління ДСНС в Одеській області (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця)

В результаті пожежі постраждала дівчина 1993 року народження, яка отруїлася продуктами горіння. Її доставили в лікарню.

Роботу рятувальників істотно ускладнила захаращеність горища. Меблі та інші речі, знесені туди мешканцями квартир, також загорілися.

Пожежу, що виникла близько півночі в квартирі на третьому поверсі 3-поверхового будинку, вдалося загасити приблизно о 01:20. Площа спалаху склала 50 квадратних метрів.

В Одесі горів черговий пам'ятник архітектури: Dumskaya

В Одесі горів черговий пам'ятник архітектури: Dumskaya

В Одесі горів черговий пам'ятник архітектури: Dumskaya

Відзначимо, що Прибутковий будинок Маврокордато на Грецькій, 20, був побудований в 1832 році за проектом Франца Боффо і пізніше реконструйований за проектом Фелікса Гонсіоровського.

В Одесі горів черговий пам'ятник архітектури: Dumskaya

В Одесі горів черговий пам'ятник архітектури: Dumskaya

В Одесі горів черговий пам'ятник архітектури: Dumskaya

В Одесі горів черговий пам'ятник архітектури: Dumskaya

В Одесі горів черговий пам'ятник архітектури: Dumskaya

В Одесі горів черговий пам'ятник архітектури: Dumskaya

В Одесі горів черговий пам'ятник архітектури: Dumskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на перетині вулиць Грушевського та Паркової 29 лютого відбулася ДТП за участю вантажного автомобіля MAN і легкової машини ВАЗ. В результаті аварії легковик перекинувся ш впав з моста. Двох жінок, пасажирок автомобіля ВАЗ, з травмами доставили до лікарні.

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