В Одесі спалахнула пожежа в дитсадку: відео та подробиці

В Одесі гасили пожежу в дитячому садку, розташованому в одному зі "спальних" районів міста.

Займання сталося вдень 12 грудня на території приватного дитячого садка "Мандарин" на вулиці Толбухіна. Цю інформацію редакції Odessa.online підтвердили в прес-службі обласного управління ДСНС.

В Одесі гасили пожежу в дитячому садку Одеса як вона є / Telegramm

В Одесі гасили пожежу в дитячому садку Одеса як вона є / Telegramm

В Одесі гасили пожежу в дитячому садку Одеса як вона є / Telegramm

В Одесі гасили пожежу в дитячому садку Одеса як вона є / Telegramm

Отримавши повідомлення про пожежу в дитячому дошкільному закладі, на місце події за лічені хвилини прибули два пожежні розрахунки. Виявилося, що в підсобному приміщенні садка загорілося сміття на площі 2 кв.м. Пожежу швидко ліквідували. Причини загоряння встановлюються.

Разом з тим, заголовки про пожежу в дитсадку 12 грудня з'явилися у соцмережах і месенджерах.

Так, про підірваний генератор і ледь не вибухнувший розташований поруч газорозподільний пункт повідомив Telegramm канал "Підслухано Одеса".

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 12 грудня рятувальники з-під завалів дістали останніх людей, які вважалися зниклими. Всього в результаті пожежі в коледжі на Троїцькій загинули 16 людей – з них двоє померли в лікарні, ще чотирнадцять були знайдені на місці трагедії. Також у вогні постраждали 30 осіб, в лікарні залишаються вісім осіб.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!