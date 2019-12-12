В Одесі сотні людей попрощалися з викладачкою, яка загинула у страшній пожежі: фото

В Одесі попрощалися із Наталією Третьяковою, яка працювала викладачем права в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу та стала однією з жертв страшної пожежі 4 грудня.

Провести загиблу в останній шлях 12 грудня прийшли рідні та близькі, друзі, колеги, студенти та просто небайдужі одесити. Панахида відбулася на території обласного бюро судово-медичної експертизи в Валиховському провулку, пише Оdessa.online.

Одеса попрощалася із загиблою викладачкою коледжу odessa.online

Одеса попрощалася із загиблою викладачкою коледжу odessa.online

Одеса попрощалася із загиблою викладачкою коледжу Facebook / скрін

За словами колег загиблої, вона запам'ятається їм як добра, чуйна людина, яка завжди була готова в скрутну хвилину прийти на допомогу.

Одеса попрощалася із загиблою викладачкою коледжу odessa.online

Наталя Третьякова працювала в Одеському коледжі завідуючою відділенням спеціальності "Право". Тіло 48-річної викладачки знайшли під завалами згорілого будинку на Троїцькій. Останки впізнали родичі.

Одеса попрощалася із загиблою викладачкою коледжу odessa.online

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість загиблих внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу зросла до 16 осіб. 12 грудня рятувальники дістали з-під завалів останніх людей, які вважалися зниклими.

Всього в результаті пожежі загинули 16 людей – з них двоє померли в лікарні, ще чотирнадцять були знайдені на місці трагедії. Також у вогні постраждали 30 осіб, в лікарні залишаються вісім осіб.

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