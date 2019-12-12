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12 грудня • оновлено в 18:49
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В Одесі сотні людей попрощалися з викладачкою, яка загинула у страшній пожежі: фото

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В Одесі попрощалися із Наталією Третьяковою, яка працювала викладачем права в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу та стала однією з жертв страшної пожежі 4 грудня.

Провести загиблу в останній шлях 12 грудня прийшли рідні та близькі, друзі, колеги, студенти та просто небайдужі одесити. Панахида відбулася на території обласного бюро судово-медичної експертизи в Валиховському провулку, пише Оdessa.online.

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Одеса попрощалася із загиблою викладачкою коледжу

Одеса попрощалася із загиблою викладачкою коледжу

odessa.online

Одеса попрощалася із загиблою викладачкою коледжу

Одеса попрощалася із загиблою викладачкою коледжу

odessa.online

Одеса попрощалася із загиблою викладачкою коледжу

Одеса попрощалася із загиблою викладачкою коледжу

Facebook / скрін

За словами колег загиблої, вона запам'ятається їм як добра, чуйна людина, яка завжди була готова в скрутну хвилину прийти на допомогу.

Одеса попрощалася із загиблою викладачкою коледжу

Одеса попрощалася із загиблою викладачкою коледжу

odessa.online

Наталя Третьякова працювала в Одеському коледжі завідуючою відділенням спеціальності "Право". Тіло 48-річної викладачки знайшли під завалами згорілого будинку на Троїцькій. Останки впізнали родичі.

Одеса попрощалася із загиблою викладачкою коледжу

Одеса попрощалася із загиблою викладачкою коледжу

odessa.online

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість загиблих внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу зросла до 16 осіб. 12 грудня рятувальники дістали з-під завалів останніх людей, які вважалися зниклими.

Всього в результаті пожежі загинули 16 людей – з них двоє померли в лікарні, ще чотирнадцять були знайдені на місці трагедії. Також у вогні постраждали 30 осіб, в лікарні залишаються вісім осіб.

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Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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