В Одесі школярів масово відправляють на карантин: рахунок пішов на сотні

В одеських школах станом на 4 березня на карантин закриті вже 143 класи. Це пов'язано з великим числом дітей, хворих на грип та ГРВІ.

Про це повідомляє Думська з посиланням на директора міського департаменту освіти і науки Олену Буйневіч.

Станом на 3 березня були закриті 88 класів. При такій тенденції в Одесі найближчим часом може бути знову оголошено загальний карантин у всіх школах. Зараз кожен навчальний заклад самостійно приймає рішення, який клас закрити, виходячи з кількості відсутніх через хворобу дітей.

За даними обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулий тиждень в Одесі було зафіксовано 5 760 випадків захворювання на грип та ГРВІ. 72% хворих – діти до 17 років.

"Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ та грип в Одесі перевищує епідпоріг на 10,3%, що свідчить про середню інтенсивність епідемічного процесу. Згідно з моніторингом вірусологічних досліджень, спостерігається одночасна циркуляція вірусів грипу А і В з переважанням вірусу грипу А H1N1, а також вірусів негріппозної етіології (парагрип, аденовірус, риновіруси) ", – відзначили в центрі.

В Одесі школярів масово відправляють на карантин thesis.od.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 28 січня на карантин закрили всі школи. Це було пов'язано з перевищенням епідпорогу по захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей.

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