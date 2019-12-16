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16 грудня • оновлено в 18:35
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В Одесі серед білого дня спалили Lexus депутата: відео з місця НП

1.7т
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В Одесі вщент згорів припаркований автомобіль Lexus депутата Одеської міськради, екс-глави міського тервиборчкому Олександра Ахмерова.

Інцидент стався ввечері 16 грудня на вулиці Пастера. Відео пожежі опубліковано на Youtube-каналі dtp.odessa (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Свідки інциденту розповіли, що бачили як до автомобіля підбігли двоє хлопців, після чого той загорівся, а вони – зникли з місця НП.

В Одесі спалили Lexus депутата

В Одесі спалили Lexus депутата

dtp.odessa (скріншот відео)

Спочатку полум'я намагалися загасити інші автомобілісти, що проїжджали повз місце НП. Потім туди прибули пожежники, які оперативно загасили полум'я, однак автомобіль згорів вщент і відновленню не підлягає.

За інформацією видання "Думська", авто належить депутатові Одеської міськради, колишньому керівнику міського тервиборчкому Олександру Ахмерову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі спалили авто топ-чиновника митниці. На закритій стоянці зловмисники атакували автомобіль Shkoda Octavia, що належить родині в.о. начальника Одеської митниці Ігоря Резника.

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Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Свинопасы скатились в 90-е)))! Шляхом до Европы, СУГС в натуре!
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Гоша Злой, ", иди ягеля скрепного пожуй", Судя по Вам и вашему IQ, этот рецепт, вам и самому,особо не помогает.
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Гоша Злой
Гоша Злой
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный, иди ягеля скрепного пожуй
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
До чего Путен страну довел
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