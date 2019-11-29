В Одесі розкрили копів-садистів: що вони зробили

В Одесі повідомлено про підозру трьом працівникам одного з райвідділів поліції за незаконний привід і перевищення службових повноважень із застосуванням насильства. Зокрема, поліцейським інкримінують побиття одесита, якого вони підозрювали в скоєнні злочину.

Як повідомили OBOZREVATEL в пресслужбі прокуратури Одеської області, три оперуповноважені відділу кримінальної поліції під час розслідування злочину незаконно доставили в райвідділ чоловіка, ймовірно, причетного до нього.

Копи-садисти побили одесита в наручниках Прокуратура Одеської області

Підозрюваного вони застали на робочому місці і прямо там вдягнули на нього кайданки. У відділенні поліції його сильно побили, нічого не пояснюючи.

Внаслідок неправомірних дій правоохоронців одесит отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. Порушників судитимуть за ч. 1 ст. 371 (Незаконне затримання) і ч. 2 ст. 365 (Перевищення службових повноважень із застосуванням насильства). Їм загрожує до трьох років позбавлення волі.

Копи-садисти побили одесита в наручниках Прокуратура Одеської області

Копи-садисти побили одесита в наручниках Прокуратура Одеської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, В Одесі поліцейські Суворовського райвідділу затримали перехожого на вулиці, закували в наручники і довго били, щоб той зізнався в крадіжці.

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