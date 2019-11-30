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1 грудня • оновлено в 06:21
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В Одесі після епопеї з порно розгорівся новий "голий" скандал

17.8т
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В одеському фітнес-клубі Fitness Stadium, який розташований на стадіоні "Чорноморець" в парку Шевченка, в жіночій роздягальні встановлені відеокамери. Це обурило одну з клієнток.

Про це повідомив Тelegram-канал "Хydessa", який опублікував фрагмент її листування з адміністрацією клубу (щоб подивитися знімок екрана, доскрольте сторінку до кінця).

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Кореспонденту OBOZREVATEL в Fitness Stadium підтвердили, що в жіночих роздягальнях дійсно встановлені камери і це зроблено для безпеки клієнток. У клубі додали, що ця опція прописана в договорі, який підписують відвідувачки. Мабуть, не всі з них його читали.

В Одесі розгорівся новий "голий" скандал

В Одесі розгорівся новий "голий" скандал

FitUnion (Ілюстрація)

В Одесі розгорівся новий "голий" скандал

В Одесі розгорівся новий "голий" скандал

xydessa / telegram

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, відеозйомка гінекологічних УЗД, кадри якої викладалися на порносайтах, була організована на орендованій території Одеського обласного онкологічного диспансеру.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси скандали
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