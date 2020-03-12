В Одесі 12 березня копи, патрулюючи Київський район міста, звернули увагу на автомобіль Volksvagen, який порушив правила дорожнього руху. На вимоги зупинитися водій спочатку не реагував, але після переслідування зупинився.

Про це повідомили в пресслужбі управління Патрульній поліції в Одеській області.

Копи відразу визначили, що водій п'яний. Перевірка на драгері показала, що у чоловіка 2,99 проміле алкоголю в крові – це в 15 разів перевищує допустиму норму. З початку року в Одесі і області це найвищий показник. У салоні авто також знаходився власник машини, який передав кермо свому нетверезому товаришеві.

На чоловіків склали адмінпротоколи: на одного за управління в нетверезому стані, на іншого за те, що дозволив знайомому сісти за кермо нетверезим. З початку року патрульні Одещини зафіксували 420 фактів керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння.

В Одесі п'яний водій поставив річний антирекорд патрульна поліція

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в Одесі п'яний водій "Мерседеса" протаранив чотири припарковані автомобілі.

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