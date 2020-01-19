Потрапив у ДТП п'яним: в Одесі поліцейський збив двох пішоходів

В Одесі п'яний поліцейський, перебуваючи поза службою, збив шлагбаум і скоїв наїзд на двох пішоходів.

У результаті чоловіка 1970 р.н. і жінку 1972 р.н. госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Про це повідомила пресслужба обласної поліції, також показавши фото з місця ДТП.

Аварія сталася в міжквартальних проїздах біля супермаркету на Люстдорфській дорозі.

Поліцейський збив двох пішоходів в Одесі od.npu.gov.ua

Попередньо, водій автомобіля "Опель" – 27-річний працівник поліції – був нетверезим.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини аварії. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Крім того, про подію за участю поліцейського повідомлено працівникам Державного бюро розслідувань.

Поліцейський збив двох пішоходів в Одесі od.npu.gov.ua

Поліцейський збив двох пішоходів в Одесі od.npu.gov.ua

Поліцейський збив двох пішоходів в Одесі od.npu.gov.ua

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