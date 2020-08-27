В Одесі п'яний водій на Lexus влетів у два авто і перекинувся. Відео

Вночі 27 серпня у Одесі п'яний водій на Lexus влетів у два припарковані автомобілі і перекинувся.

Подія трапилася на вулиці Рекордній близько 03:00. Як повідомили в Telegram-каналі "Х**вая Одеса", чоловік не впорався з керуванням машини (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

На записі з місця ДТП видно, що припарковані на узбіччі дороги автомобілі сильно постраждали. Lexus лежав поруч з ними на боці з включеними фарами.

"Вибив ногами бокове вікно з боку водія і вийшов. Просив очевидців допомогти йому перевернути машину і виїхати. А також потім викликав таксі і намагався втекти з місця злочину, але не встиг, патрульна машина під'їжджала вже позаду", – розповіли очевидці аварії.

Lexus влетів у машини і перекинувся Скріншот з відео

Машина лежала посеред дороги Скріншот з відео

Водій виліз з авто через розбите лобове скло Скріншот з відео

Чоловік намагався втекти з місця ДТП Скріншот з відео

На відео присутня нецензурна лексика

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Березані Київської області автомобіль Chevrolet врізався в бетонну огорожу, в результаті чого загинули дві людини.

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