В Одесі п'яні військові влаштували стрілянину біля дитячого центру. Фото

Тимур Григоренко Події 18:24, 16.06.2020 Оновлено: 18:54, 16.06.2020

В Одесі п'яні військові влаштували стрілянину з пістолетів недалеко від дитячого центру "Молода гвардія" в мікрорайоні Лузанівка.

Подія трапилася в ніч на 16 червня, повідомляє пресслужба Управління поліції охорони в Одеській області. Поліцію на місце НП за допомогою кнопки термінового виклику викликали співробітники дитячого центру.

Авто поліції охорони
Управління поліції охорони в Одеській області

"Прибувши на місце події, правоохоронці виявили біля дитячого центру двох чоловіків у стані алкогольного сп’яніння, які розважались тим, що стріляли у повітря. Побачивши поліцейських, чоловіки намагались втекти, під час затримання один із них почав штовхати поліцейського", – йдеться у повідомленні.

Затриманими виявилися 23-річний житель Києва і 32-річний житель Дніпропетровської області, обидва військовослужбовці. У них були виявлені два стартових пістолети, магазини з патронами і кастет.

Зброя, знайдена у військових
Управління поліції охорони в Одеській області

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі військовий медик за кермом авто в стані алкогольного сп'яніння не впорався з керуванням і врізався в дерево.

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