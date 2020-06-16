В Одесі п'яні військові влаштували стрілянину біля дитячого центру. Фото

В Одесі п'яні військові влаштували стрілянину з пістолетів недалеко від дитячого центру "Молода гвардія" в мікрорайоні Лузанівка.

Подія трапилася в ніч на 16 червня, повідомляє пресслужба Управління поліції охорони в Одеській області. Поліцію на місце НП за допомогою кнопки термінового виклику викликали співробітники дитячого центру.

Авто поліції охорони

"Прибувши на місце події, правоохоронці виявили біля дитячого центру двох чоловіків у стані алкогольного сп’яніння, які розважались тим, що стріляли у повітря. Побачивши поліцейських, чоловіки намагались втекти, під час затримання один із них почав штовхати поліцейського", – йдеться у повідомленні.

Затриманими виявилися 23-річний житель Києва і 32-річний житель Дніпропетровської області, обидва військовослужбовці. У них були виявлені два стартових пістолети, магазини з патронами і кастет.

Зброя, знайдена у військових

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі військовий медик за кермом авто в стані алкогольного сп'яніння не впорався з керуванням і врізався в дерево.