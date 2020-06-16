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В Одесі п'яні військові влаштували стрілянину біля дитячого центру. Фото

Тимур Григоренко
Тимур Григоренко
Події
1,9 т.
В Одесі п'яні військові влаштували стрілянину біля дитячого центру. Фото

В Одесі п'яні військові влаштували стрілянину з пістолетів недалеко від дитячого центру "Молода гвардія" в мікрорайоні Лузанівка.

Подія трапилася в ніч на 16 червня, повідомляє пресслужба Управління поліції охорони в Одеській області. Поліцію на місце НП за допомогою кнопки термінового виклику викликали співробітники дитячого центру.

Авто поліції охорони

Авто поліції охорони

"Прибувши на місце події, правоохоронці виявили біля дитячого центру двох чоловіків у стані алкогольного сп’яніння, які розважались тим, що стріляли у повітря. Побачивши поліцейських, чоловіки намагались втекти, під час затримання один із них почав штовхати поліцейського", – йдеться у повідомленні.

Затриманими виявилися 23-річний житель Києва і 32-річний житель Дніпропетровської області, обидва військовослужбовці. У них були виявлені два стартових пістолети, магазини з патронами і кастет.

Зброя, знайдена у військових

Зброя, знайдена у військових

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі військовий медик за кермом авто в стані алкогольного сп'яніння не впорався з керуванням і врізався в дерево.

УкраїнаОдесавійськовістрілянина
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