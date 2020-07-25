В Одесі з тріском провалилася нова спроба підйому танкера Delfi. Відео

В Одесі 25 липня під час спроби підняти затонулий танкер "Делфі" (Delfi) з пляжу "Дельфін" обірвався один із металевих буксирувальних тросів.

Про це повідомила "Думская". Зазначається, що це вже друга невдала спроба прибрати судно (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Танкер Delfi. Скріншот

Інцидент стався о 15:30, буквально за кілька хвилин після початку операції. Після цього спроби зрушити танкер із місця припинилися. Водолази обстежили район кріплення тросів.

Обрив троса. Думская; Андрій Колісниченко

Відомо, що Delfi намагалися підняти на прямий кіль два потужних буксири "Австралія" і Balqis.

Танкер намагалися прибрати з одеського пляжу. Думская; Андрій Колісниченко

Нова спроба підняти Delfi виявилася невдалою. Думская; Андрій Колісниченко

Думская; Андрій Колісниченко

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