В Одесі з тріском провалилася нова спроба підйому танкера Delfi. Відео

Події 18:02, 25.07.2020

В Одесі 25 липня під час спроби підняти затонулий танкер "Делфі" (Delfi) з пляжу "Дельфін" обірвався один із металевих буксирувальних тросів.

Про це повідомила "Думская". Зазначається, що це вже друга невдала спроба прибрати судно (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Танкер Delfi.
Скріншот

Інцидент стався о 15:30, буквально за кілька хвилин після початку операції. Після цього спроби зрушити танкер із місця припинилися. Водолази обстежили район кріплення тросів.

Обрив троса.
Думская; Андрій Колісниченко

Відомо, що Delfi намагалися підняти на прямий кіль два потужних буксири "Австралія" і Balqis.

Танкер намагалися прибрати з одеського пляжу.
Думская; Андрій Колісниченко
Нова спроба підняти Delfi виявилася невдалою.
Думская; Андрій Колісниченко
Думская; Андрій Колісниченко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Одеса Події

Дивіться також

З'явилися нові дані і фото про шикарний маєток і сім'ю глави СБУ Баканова

На курорті України випав великий град: дороги стали білими. Фото і відео

Прессекретар прокуратури Харківщини під час Іловайського котла їздив на форум "путіністів", – журналіст

Олег Гусєв стане помічником Луческу в "Динамо" – ЗМІ

Міф про Жванію-"майданівця"...