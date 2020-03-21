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21 березня • оновлено в 17:19
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В Одесі продовжують інформувати населення про правила карантину. Відео

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По вулицям і подвір'ях Одеси їздять автомобілі патрульних і муніципальної варти. За допомогою гучномовців вони роз'яснюють, як поводитися під час карантину.

Про це повідомили в телеграм-каналі "Коронавірус. Штаб Одеса" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Зокрема, людей закликають не виходити з дому без крайньої необхідності і користуватися захисними масками.

Станом на 16.30 21 березня в Одесі офіційно немає підтверджених випадків зараження коронавірусом.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, станом на 9.00 ранку 21 березня в Одеській області перевіряються на коронавірус восьмеро пацієнтів. Всі вони госпіталізовані в Одеську міську інфекційну лікарню.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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