В Одесі позашляховик на величезній швидкості зніс зупинку. Фото

В одеському Совіньоні водій позашляховика Lexus не впорався з керуванням і врізався в зупинку громадського транспорту.

ДТП сталося пізно ввечері 7 березня на Чорноморському проспекті, повідомила в Facebook місцева жителька Вероніка Коржова (щоб подивитися фотографії, доскрольте сторінку до кінця).

ДТП в Совіньоні Facebook Вікторії КоржовоЇ

Після наїзду на зупинку автомобіль проїхав далі і зніс частину паркану.

В результаті ДТП загиблих і постраждалих немає. На місце прибули співробітники поліції, які з'ясовують обставини аварії.

ДТП в Совіньоні Facebook Вікторії КоржовоЇ

ДТП в Совіньоні Facebook Вікторії КоржовоЇ

ДТП в Совіньоні Facebook Вікторії КоржовоЇ

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі відразу п'ять авто потрапили в жорстке ДТП.

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