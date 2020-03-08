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8 березня • оновлено в 11:24
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В Одесі позашляховик на величезній швидкості зніс зупинку. Фото

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В одеському Совіньоні водій позашляховика Lexus не впорався з керуванням і врізався в зупинку громадського транспорту.

ДТП сталося пізно ввечері 7 березня на Чорноморському проспекті, повідомила в Facebook місцева жителька Вероніка Коржова (щоб подивитися фотографії, доскрольте сторінку до кінця).

ДТП в Совіньоні

ДТП в Совіньоні

Facebook Вікторії КоржовоЇ

Після наїзду на зупинку автомобіль проїхав далі і зніс частину паркану.

В результаті ДТП загиблих і постраждалих немає. На місце прибули співробітники поліції, які з'ясовують обставини аварії.

ДТП в Совіньоні

ДТП в Совіньоні

Facebook Вікторії КоржовоЇ

ДТП в Совіньоні

ДТП в Совіньоні

Facebook Вікторії КоржовоЇ

ДТП в Совіньоні

ДТП в Совіньоні

Facebook Вікторії КоржовоЇ

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі відразу п'ять авто потрапили в жорстке ДТП.

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Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП в Одесі новини Одеси
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