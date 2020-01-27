В Одесі посилять заходи безпеки через китайський коронавирус: що вирішили

В Одеській мерії вирішили розробити план заходів з метою уникнення розповсюдження в місті коронавируса, від якого в Китаї вже померли 80 осіб.

Вжити додаткових заходів на апаратній нараді зажадав від підлеглих міський голова Геннадій Труханов, пише Ізбірком (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

Мер нагадав, що ще в грудні департамент охорони здоров'я ввів ряд обмежень в поліклініках, наприклад, носіння масок. Крім того заступнику мера Павлу Вугельману було доручено скликати комісію із запобігання надзвичайним ситуаціям. На засідання мають намір запросити главу генерального консульства Китаю, так як в Одесі проживає численна китайська діаспора.

Для правильного лікування і перешкоджання поширенню вірусу пропонується ряд заходів, які торкнуться прикордонних зон, аеропорту і морвокзалу.

"Департамент направив листи до лікувальних установ з інструкцією про те, як лікувати вірус і посилити обмежувальний режим в медичних установах, однак бачимо необхідність, можливо, ввести його і в школах. Ми готуємо матеріали тому, що вірус дуже заразний і супроводжується ускладненнями у вигляді важкої пневмонії", – заявила заступник директора міського департаменту охорони здоров'я Надія Гончаренко.

Незважаючи на відсутність способів лікування саме цього вірусу грипу, зі схожим штамом вже стикалися кілька років тому. Тому необхідні для лікування медикаменти, за словами чиновниці, в Одесі є.

За останній тиждень в місті зріс рівень захворюваності на звичайний грип на 28%. В основному, це діти до 14 років (74%). Тим часом, в Україні наявність китайського вірусу вже запідозрили у трьох людей.

А глава Національної комісії охорони здоров'я КНР Ма Цзяовей недавно заявила на прес-конференції в Пекіні, що про природу коронавируса поки відомо мало і важко передбачити, які саме ризики пов'язані з його мутацією. Інкубаційний період вірусу, за її словами, становить 1-14 днів. Однак, ті, хто заразився, можуть передавати його іншим людям навіть протягом інкубації, чого не було під час епідемії важкого гострого респіраторного синдрому (Sars) в 2002-03 роках. В даний час обмеження на пересування по вулицях міст вже введені в кількох регіонах Китаю.

В Одесі посилять заходи безпеки через китайський коронавирус ВВС

Імовірно, захворювання почало розповсюджуватися з ринку диких тварин в місті Ухань з населенням близько 11 млн людей. Це адміністративний центр провінції Хубей в Центральному Китаї. Вже кілька днів місто знаходиться на карантині, а з неділі в центральній частині Ухань заборонено пересування звичайних автотранспортних засобів. Також у всьому Китаї введена заборона на торгівлю дикими тваринами в магазинах, ресторанах і на ринках.

На даний момент в Китаї зафіксовано 2744 підтверджених випадків захворювання в 30 провінціях і муніципалітетах. З них 461 випадок називають важким. Крім того, наявність вірусу підозрюють у 5794 людей. А ще 30453 потенційних хворих проходять медичне обстеження.

Небезпечний штам коронавируса, що викликає вірусну пневмонію, крім КНР зафіксовано ще у восьми країнах: Таїланді, В'єтнамі, Сінгапурі, Південній Кореї, США, Японії, Тайвані та Непалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 28 січня на карантин закривають усі школи. Це пов'язано з перевищенням епідпорогу по захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей. Вимушені канікули триватимуть, як мінімум, два тижні.

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