"Спи спокійно, синочок": з'явилися несамовиті фото з похорону згорілого в Одесі студента

В Одесі в Спасо-Преображенському соборі 25 грудня пройшла церемонія прощання з загиблим при пожежі в коледжі економіки права та готельно-ресторанного бізнесу 16-річним студентом Кирилом Трофимчуком.
4 грудня під час початку пожежі Кирило перебував на 5 поверсі будівлі на лекції з математики. Він дзвонив своїй мамі і говорив, що задихається від диму. Про це повідомляє usionline.com (щоб подивитися фото, проскрольте сторінку до кінця).
Попрощатися із загиблим студентом крім рідних прийшли його однокурсники і друзі. Для того, щоб упізнати тіло Кирила Трофимчука після пожежі, знадобилася ДНК-експертиза. Його поховали у закритому гробу.
В Одесі попрощалися із загиблим у страшній пожежі студентом
usionline.com
В Одесі попрощалися із загиблим у страшній пожежі студентом
usionline.com
В Одесі попрощалися із загиблим у страшній пожежі студентом
usionline.com
В Одесі попрощалися із загиблим у страшній пожежі студентом
usionline.com
В Одесі попрощалися із загиблим у страшній пожежі студентом
usionline.com
В Одесі попрощалися із загиблим у страшній пожежі студентом
usionline.com
В Одесі попрощалися із загиблим у страшній пожежі студентом
usionline.com
Нагадаємо, що сестра загиблого студента Христина Трофимчук розповідала, що викладачі коледжу після початку пожежі не допомагали учням евакуюватися. За її словами, коли вона прибула на місце НП, викладачі вже перебували на вулиці, в той час як діти з вікон просили про допомогу.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
4 грудня масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
5 грудня близько 18-ї години з-під завалів дістали перше знайдене тіло. 6 грудня через під завалів рятувальники дістали тіла ще двох жертв пожежі.
У ніч на 7 грудня було знайдено ще одне тіло. Ввечері 7 грудня в лікарні помер рятувальник.
Вранці 8 грудня під завалами знайдено ще два тіла.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Також одесити масово здавали кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
Всього жертвами пожежі стали 16 осіб.
11 грудня суд прийняв рішення по директору згорілого коледжу. Вона була відправлена під цілодобовий домашній арешт.
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