"Спи спокійно, синочок": з'явилися несамовиті фото з похорону згорілого в Одесі студента

В Одесі в Спасо-Преображенському соборі 25 грудня пройшла церемонія прощання з загиблим при пожежі в коледжі економіки права та готельно-ресторанного бізнесу 16-річним студентом Кирилом Трофимчуком.

4 грудня під час початку пожежі Кирило перебував на 5 поверсі будівлі на лекції з математики. Він дзвонив своїй мамі і говорив, що задихається від диму. Про це повідомляє usionline.com (щоб подивитися фото, проскрольте сторінку до кінця).

Попрощатися із загиблим студентом крім рідних прийшли його однокурсники і друзі. Для того, щоб упізнати тіло Кирила Трофимчука після пожежі, знадобилася ДНК-експертиза. Його поховали у закритому гробу.

В Одесі попрощалися із загиблим у страшній пожежі студентом usionline.com

В Одесі попрощалися із загиблим у страшній пожежі студентом usionline.com

В Одесі попрощалися із загиблим у страшній пожежі студентом usionline.com

В Одесі попрощалися із загиблим у страшній пожежі студентом usionline.com

В Одесі попрощалися із загиблим у страшній пожежі студентом usionline.com

В Одесі попрощалися із загиблим у страшній пожежі студентом usionline.com

В Одесі попрощалися із загиблим у страшній пожежі студентом usionline.com

Нагадаємо, що сестра загиблого студента Христина Трофимчук розповідала, що викладачі коледжу після початку пожежі не допомагали учням евакуюватися. За її словами, коли вона прибула на місце НП, викладачі вже перебували на вулиці, в той час як діти з вікон просили про допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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