В Одесі поліція запобігла збройним розборкам. Фото і відео

У центрі Одеси 23 грудня поліцейський спецназ запобіг конфлікту між збройними представниками двох охоронних фірм.

Як повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області, між власником земельної ділянки і власником розташованої на ній будівлі йдуть судові тяжби. Власник ділянки уклав договір з охоронною фірмою з Києва для того, щоб не допустити на спірну територію співробітників місцевого охоронного агентства (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Поліцейські запобігли можливим розборкам відібрали всю зброю і доставили затриманих до відділення. З'ясовується, на яких підставах охоронці отримали пістолети, і чи є у фірм ліцензії на роботу.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Вилучена зброя направлена на експертизу.

В Одесі поліція запобігла збройні розборки od.npu.gov.ua

В Одесі поліція запобігла збройні розборки od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, хокейний матч між командами "Морські вовки" (Одеса) і "Кривбас" (Кривий Ріг), в яких грають діти 2008 року народження, закінчився масовою бійкою.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!