В Одесі двоє зловмисників розробили шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого вони крали криптовалюту.

Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області.

Шахраї створили, так званий "фішинговий" механізм, коли під час переводу користувачем криптовалюти здійснювалась підміна кріптокошелька одержувача і гроші опинялися у злодіїв.

Поліція вже передала справу стосовно двох зловмисників до суду. У їхніх квартирах провели обшуки. Правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та носії інформації, на яких містилися файли з "фішинговими" програмами.

В Одесі поліція викрила шахраїв, які крали криптовалюту npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , мешканець Одеської області привласнив собі кошти одного з українських банків. Він вкрав понад мільйон гривень.

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